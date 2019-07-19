Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна

Антуан Гризманн
globallookpress.com
«Барселона» заплатила мадридцам за игрока 120 млн евро после того, как сумма его выкупа снизилась в соответствии с условиями контракта.
«Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором потребовал у «Барселоны» заплатить еще 80 млн евро за Гризманна.
По мнению мадридцев, каталонский клуб вступил в переговоры с нападающим в тот момент, когда сумма его выкупа еще не снизилась.
Президент «Атлетико» Энрике Сересо направил жалобу, утверждая, что «Барселона» и Гризманн нарушили правила федерации, заключив соглашение еще в марте.
Королевская федерация футбола Испании начнет расследование, чтобы установить, нарушала ли «Барселона» правила ведения переговоров. 0