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    Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна

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    Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико», сообщает AS.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    «Барселона» заплатила мадридцам за игрока 120 млн евро после того, как сумма его выкупа снизилась в соответствии с условиями контракта.

    «Атлетико» выступил с официальным заявлением, в котором потребовал у «Барселоны» заплатить еще 80 млн евро за Гризманна.

    По мнению мадридцев, каталонский клуб вступил в переговоры с нападающим в тот момент, когда сумма его выкупа еще не снизилась.

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо направил жалобу, утверждая, что «Барселона» и Гризманн нарушили правила федерации, заключив соглашение еще в марте.

    Королевская федерация футбола Испании начнет расследование, чтобы установить, нарушала ли «Барселона» правила ведения переговоров. 0

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