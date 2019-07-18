Силкин: Настрой у «Ростова» на «Спартак» будет запредельным

Российский тренерподелился мнением о предстоящем матче 2-го тура РПЛ между

«Самый интересный для меня матч "Ростов" — "Спартак". Для Карпина это принципиальная игра.

Хотя все против "Спартака" играют с особым настроем, но с учетом того, что Карпин там работал и в прошлом году удачно играл против этой команды, настрой у хозяев будет запредельный. Матч будет интересный», — сказал Силкин «Еврофутболу».

Напомним, что матч 2-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» состоится в субботу 20 июля. Начало игры — в 21:30 по московскому времени. 0