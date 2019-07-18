Бобан попытается убедить Модрича перейти в «Милан»

сохраняет заинтересованность в трансфере обладателя «Золотого мяча-2018»

Sky Sport Italia утверждает, что «Милан» планирует провести переговоры с игроком, после того как «Реал» вернутся из тура по США.

«Милан» хочет предложить Модричу трехлетний контракт. Но помешать переходу хорвата может его высокая зарплата. В «Реале» хавбек зарабатывает около 13 миллионов евро в год.

Убедить Модрича перейти в «Милан» попытается один из руководителей «россонери» Звонимир Бобан, который был кумиром хавбека «Реала». Отмечается, что Бобан и Модрич уже обсуждали возможный трансфер.

Напомним, 33-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. 0