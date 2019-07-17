Сульшер: Цель — занять место выше четвертого

Новостная служба BBC опубликовала интервью главного тренера, который рассказал журналистам о целях команды на сезон.

Норвежец считает, что в предстоящем сезоне его коллектив должен поставить себе высокую планку, а именно финишировать не ниже третьей строчки в турнирной таблице АПЛ. Также Сульшер отметил, что он не привык занимать 5 или 6 места.

Менеджер «манкунианцев» сделал акцент на стабильности результатов: «Мы должны работать с игроками, делать правильные приобретения и двигаться к поставленной цели. Наши игроки обладают мастерством, у них есть все возможности. Нам лишь необходима стабильность»

По результатам прошлого сезона «МЮ» занял 6 место, что не позволило команде пробиться в Лигу чемпионов. Таким образом, в новом игровом году клуб из Манчестера будет выступать в Лиге Европы. 0