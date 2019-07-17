Медведев: Краневиттер недоволен тем, что мало играет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферах питерского клуба и об игроках, с которыми сине-бело-голубые расстанутся.

«У нас ни одной аренды с "Сочи" нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае — поэтому, думаю, те, кто готов играть, выйдут на поле.

Что касается дополнительных переходов — да, у нас есть планы. Может быть, [удастся] до закрытия трансферного окна приобрести несколько игроков с целью усиления отдельных позиций.

Заболотный играет за "Зенит-2", вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба — на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов.

Значит, будет тренироваться и играть в "Зените-2". Готов ли тот клуб заплатить за этот трансфер? Мы бесплатно игроков не отдаем. Мы делаем это по рыночной стоимости.

Что касается Краневиттера, по нашим регламентам, футболист может отказаться переходить куда угодно, поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды.

Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс». 0