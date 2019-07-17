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    Медведев: Краневиттер недоволен тем, что мало играет

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферах питерского клуба и об игроках, с которыми сине-бело-голубые расстанутся.

    Матиас Краневиттер
    Матиас Краневиттер

    «У нас ни одной аренды с "Сочи" нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае — поэтому, думаю, те, кто готов играть, выйдут на поле.

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    • Что касается дополнительных переходов — да, у нас есть планы. Может быть, [удастся] до закрытия трансферного окна приобрести несколько игроков с целью усиления отдельных позиций.

    Заболотный играет за "Зенит-2", вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба — на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов.

    Значит, будет тренироваться и играть в "Зените-2". Готов ли тот клуб заплатить за этот трансфер? Мы бесплатно игроков не отдаем. Мы делаем это по рыночной стоимости.

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    • Что касается Краневиттера, по нашим регламентам, футболист может отказаться переходить куда угодно, поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды.

    Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс». 0

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