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    Каборе: В «Динамо» создается команда, которая имеет все шансы выйти в лидеры РПЛ

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    Новичок «Динамо» Шарль Каборе прокомментировал подписание двухлетнего контракта с московским клубом.

    Шарль Каборе
    Шарль Каборе

    «Москва известна на весь мир. Для меня переезд сюда — позитивный момент. Я знал, что это очень красивый город.

    Хотя и в Краснодаре я себя чувствовал комфортно, это приветливый и семейный город. В совокупности я провёл там семь лет, такое не забывается.

    В Москве мне предстоит написать новую историю. Я доволен возвращением в Россию. Моя жена и дети чувствуют здесь себя как дома. И я не исключение.

    Хочется верить, что предстоящие два года в "Динамо" затмят те семь лет, которые я провел в Краснодаре.

    Для меня переход в "Динамо" — важный момент. Можно сказать, что это шаг вперед, новый опыт. Мне не терпится выйти на поле в футболке бело-голубых.

    В "Динамо" создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате.

    Клуб уже сделал ряд приобретений, вероятно, появятся ещё сильные новички. Уверен, что "Динамо" по силам решить задачу на сезон.

    Главная цель — поскорее адаптироваться в коллективе и помочь клубу выступить лучше, чем год назад. Мы должны бороться за самые высокие места», — сказал Каборе клубной пресс-службе. 0

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