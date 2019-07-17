Каборе: В «Динамо» создается команда, которая имеет все шансы выйти в лидеры РПЛ

Новичок «Динамо»прокомментировал подписание двухлетнего контракта с московским клубом.

«Москва известна на весь мир. Для меня переезд сюда — позитивный момент. Я знал, что это очень красивый город.

Хотя и в Краснодаре я себя чувствовал комфортно, это приветливый и семейный город. В совокупности я провёл там семь лет, такое не забывается.

В Москве мне предстоит написать новую историю. Я доволен возвращением в Россию. Моя жена и дети чувствуют здесь себя как дома. И я не исключение.

Хочется верить, что предстоящие два года в "Динамо" затмят те семь лет, которые я провел в Краснодаре.

Для меня переход в "Динамо" — важный момент. Можно сказать, что это шаг вперед, новый опыт. Мне не терпится выйти на поле в футболке бело-голубых.

В "Динамо" создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате.

Клуб уже сделал ряд приобретений, вероятно, появятся ещё сильные новички. Уверен, что "Динамо" по силам решить задачу на сезон.

Главная цель — поскорее адаптироваться в коллективе и помочь клубу выступить лучше, чем год назад. Мы должны бороться за самые высокие места», — сказал Каборе клубной пресс-службе. 0