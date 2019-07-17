Гацкан покидает «Ростов»

Полузащитник «Ростова»покидает донской клуб и переходит в другую команду.

Между «Ростовом» и 35-летним молдавским хавбеком «достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры», он станет игроком другого клуба, сообщает клубная пресс-служба.

«Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.

Александр — один из лидеров клуба в последние 10 лет, и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды», — отмечается в сообщении.

Последним в составе ростовчан для Гацкана станет матч второго тура чемпионата России против московского «Спартака», который пройдет 20 июля в Ростове-на-Дону.

Гацкан перешел в «Ростов» в 2008 году, в составе команды сыграл более 300 матчей во всех турнирах. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок продолжит карьеру в ФК «Сочи». 0