«Локомотиву» интересен голландский полузащитник

проявляет интерес к голландскому полузащитнику, утверждает TMW.

По данным источника, российский клуб может подписать контракт с хавбеком в летнее трансферное окно. Фер в настоящий момент является свободным агентом и поддерживает форму в расположении «Фейеноорда». Также голландец находится в сфере интересов «Башакшехира» и «Бешикташа».

29-летний Фер является воспитанником «Фейеноорда». Последним клубом хавбека был «Суонси», за который он выступал с 2016 по 2019 год. Всего в составе британского клуба он принял участие в 101 матче во всех турнирах, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал 11 результативных передач.

Также Фер выступал за «Твенте», «Норвич Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс». За сборную Нидерландов сыграл 11 матчей и забил один гол. 0