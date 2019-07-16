Алексей Миранчук: Хотелось бы себя попробовать в европейском топ-чемпионате

Полузащитникпрокомментировал свой возможный переезд в европейский топ-чемпионат.

«После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть.

Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости — все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб.

Середнячок в Испании или топ в Англии, но на скамейке запасных? Я за Испанию. Мне кажется, вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь», — заявил Миранчук в интервью на канале «КраСава» в Youtube.

«Кроме "Барселоны", готов, не глядя в контракт, уехать в дортмундскую "Боруссию", в "Атлетико", "Арсенал" или другую топ-команду», — добавил футболист. 0