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    Алексей Миранчук: Хотелось бы себя попробовать в европейском топ-чемпионате

    Футбол России Локомотив Трансферы
    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал свой возможный переезд в европейский топ-чемпионат.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть.

    Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на такой шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости — все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб.

    Середнячок в Испании или топ в Англии, но на скамейке запасных? Я за Испанию. Мне кажется, вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь», — заявил Миранчук в интервью на канале «КраСава» в Youtube.

    «Кроме "Барселоны", готов, не глядя в контракт, уехать в дортмундскую "Боруссию", в "Атлетико", "Арсенал" или другую топ-команду», — добавил футболист. 0

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