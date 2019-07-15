Антон Зиньковский прокомментировал победу над ЦСКА

В рамках интервью журналистам клуба, полузащитник командырассказал о своих впечатления после матча с, пишет « Чемпионат ».

«Главное, что порадовали и болельщиков, и вас, и команду, и всех, кто связан с ней. Очень рады, тяжёлая была игра. ЦСКА владел мячом, мы играли вторым номером, но знали, что нужно делать и на контратаках свои моменты забили, и доиграли матч до конца», — заявил Зиньковский.

Также хавбек «Крыльев» отметил, что иногда команда чувствовала, что может даже надавить на соперника, поэтому активно вступала в прессинг, особенно в первом тайме.

Помимо этого футболист признался, что играть против Фернандеса было очень тяжело. Представитель самарского клуба высоко оценил игровые качества правого защитника «армейцев». 0