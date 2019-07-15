Семин: Миранчукам по силам заиграть в любом клубе Европы

Главный тренерпрокомментировал потенциал братьев

Братья Миранчуки ФК «Локомотив» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе. Но почему вы их так активно провожаете? Может, братьев и в "Локомотиве" все устраивает. А я, пользуясь возможностью, хочу высказать огромные слова благодарности их маме, которая работала здесь уборщицей и каждый заработанный рубль откладывала, чтобы сыновья ни в чем не нуждались.

Потом была академия. И огромное ей спасибо, что вырастила таких талантливых и порядочных ребят», — цитирует Семина «Чемпионат».

«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов. 0