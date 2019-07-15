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    Семин: Миранчукам по силам заиграть в любом клубе Европы

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал потенциал братьев Миранчуков.

    Братья Миранчуки
    Братья Миранчуки

    «Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе. Но почему вы их так активно провожаете? Может, братьев и в "Локомотиве" все устраивает. А я, пользуясь возможностью, хочу высказать огромные слова благодарности их маме, которая работала здесь уборщицей и каждый заработанный рубль откладывала, чтобы сыновья ни в чем не нуждались.

    Потом была академия. И огромное ей спасибо, что вырастила таких талантливых и порядочных ребят», — цитирует Семина «Чемпионат».

    «Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов. 0

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