Коломейцев: Хотелось начать с победы, но пропустили случайный гол

Полузащитник «Локомотива»поделился впечатлениями после ничьей с(1:1) в матче первого тура чемпионата России.

«Это случайность. Была неопасная подача, мяч полетел в штрафную, и мы пропустили. Вроде все контролировали, не могу сказать, что нас поджимали, или давили.

Расстроены. Стартовая игра, начало чемпионата... Нам хотелось начать с победы. У игроков была уверенность в своих силах, поэтому мы расстроены.

Забил Кварацхелия? Не важно, кто нам забил. Какая разница?

В Лиге чемпионов и Лиге Европы матчи всегда поздно начинаются. А сегодня понедельник. Я так понимаю, что в другое время болельщикам было бы еще хуже, с работы не добраться.

Восемь часов — это не совсем позднее время. Вот в 21.30 действительно неудобно», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0