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    УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020

    Евро-2020
    УЕФА получил заявки на 19,3 миллиона билетов на чемпионат Европы 2020 года, сообщается на официальном сайте организации.

    УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020
    УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020

    «При таком спросе УЕФА призывает болельщиков, чьи заявки выберут в жеребьевке, вовремя оплатить билеты. Иначе велик риск пропустить крупнейший чемпионат Европы в истории. Другой возможности купить билеты на Евро-2020 может и не быть», — говорится в заявлении УЕФА.

    Отметим, что ранее рекорд принадлежал Евро-2016. Тогда перед стартом турнира было 11 миллионов заявок на билеты. На финал, который состоится 12 июля 2020 года на «Уэмбли», запрошено 1,9 млн билетов. Это в 22 раза больше, чем вмещает стадион. Билеты на финал пользуются самым высоким спросом среди 51 матча Евро-2020.

    Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам, а также Санкт-Петербург. 0

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