Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин»

Футбольный специалистдал свой комментарий по поводу предстоящего поединка. Слова эксперта приводит Sportbox.ru.

По словам Бубнова, «Локомотив» показал, что перед началом сезона футболисты клуба хорошо готовы физически. По его мнению, готовность к старту была продемонстрирована в рамках Суперкубка России. При этом в «Рубине» происходит перестройка.

Таким образом, изначальный фаворит матча — «Локомотив» — должен выиграть первый поединок РПЛ сезона 2019/2020. Бубнов полагает, что счет в игре составит 2:0.

Заключительный матч 1 тура РПЛ состоится 15 июля в 20:00 по московскому времени. 0