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    Жиго: «Спартак» обязан играть лучше, особенно в домашних матчах

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    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал свой победный гол в ворота «Сочи» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

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    «Мы играли не самым лучшим образом. "Сочи" выглядел лучше, имел больше возможностей забить и, если честно, доставил нам множество неприятностей.

    Мы обязаны играть лучше в следующих матчах, особенно в домашних. Если честно, когда был назначен тот угловой, я подумал, что это, видимо, последний шанс для нас забить гол.

    И когда мяч оказался в сетке, эмоции переполняли — это невероятные ощущения. Но мои чувства не так важны, как победа команды и радость для всех, кто поддерживает "Спартак".

    Это было потрясающе. У нас фантастические фанаты. Я понимаю, что мы далеко не всегда радуем их своей игрой, но они всё равно вместе с нами в каждом матче.

    "Спартак" у них в сердце, и ради этих людей мы никогда не сдадимся!» — цитирует Жиго Sport24.

    Жиго также прокомментировал тот факт, что он схватил за голову капитана гостей Евгения Песегова, забивая гол.

    «Болельщики шутят, что я выбирал арбуз на рынке? Ха-ха. Ну что тут сказать. Это футбол, и порой удача просто необходима для победы.

    Понимал ли в тот момент, что нарушаю правила? Если честно, нет. Выпрыгнул, постарался добраться до мяча и пробить.

    Соперник ничего не сказал после гола, судья тоже промолчал. Уже в замедленном повторе после матча посмотрел эпизод.

    Но на поле в пылу борьбы этого не замечаешь — ведь там повторов нет», — добавил защитник. 0

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