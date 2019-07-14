Жиго: «Спартак» обязан играть лучше, особенно в домашних матчах

Защитник «Спартака»прокомментировал свой победный гол в ворота(1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Мы играли не самым лучшим образом. "Сочи" выглядел лучше, имел больше возможностей забить и, если честно, доставил нам множество неприятностей.

Мы обязаны играть лучше в следующих матчах, особенно в домашних. Если честно, когда был назначен тот угловой, я подумал, что это, видимо, последний шанс для нас забить гол.

И когда мяч оказался в сетке, эмоции переполняли — это невероятные ощущения. Но мои чувства не так важны, как победа команды и радость для всех, кто поддерживает "Спартак".

Это было потрясающе. У нас фантастические фанаты. Я понимаю, что мы далеко не всегда радуем их своей игрой, но они всё равно вместе с нами в каждом матче.

"Спартак" у них в сердце, и ради этих людей мы никогда не сдадимся!» — цитирует Жиго Sport24.

Жиго также прокомментировал тот факт, что он схватил за голову капитана гостей Евгения Песегова, забивая гол.

«Болельщики шутят, что я выбирал арбуз на рынке? Ха-ха. Ну что тут сказать. Это футбол, и порой удача просто необходима для победы.

Понимал ли в тот момент, что нарушаю правила? Если честно, нет. Выпрыгнул, постарался добраться до мяча и пробить.

Соперник ничего не сказал после гола, судья тоже промолчал. Уже в замедленном повторе после матча посмотрел эпизод.

Но на поле в пылу борьбы этого не замечаешь — ведь там повторов нет», — добавил защитник. 0