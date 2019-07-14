«Зенит» ищет Заболотному новый клуб, рассказал Семак

Главный тренер «Зенита»рассказал, что клуб намерен расстаться с нападающим

«Заболотный тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. "Зенит" занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом.

Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ.

Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в Российской Премьер-Лиге», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Также наставник поделился мнением о будущем в команде полузащитников Матиаса Краневиттера и Кристиана Нобоа.

«Кристиан в заявке на сезон, он готовится вместе с командой. На данном этапе это всё. Если будут варианты, то будет известно.

Нобоа готовится к каждому матчу, когда будет нужно — выйдет и поможет. Что касается Краневиттера, то клуб подыскивает для него варианты трудоустройства. Пока его не заявляли для участия в РПЛ», — добавил Семак. 0