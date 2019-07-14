«Крылья Советов» — ЦСКА: счет матча 2:0, обзор голов

Самарскиеодержали домашнюю победу над московским(2:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет в матче на 51-й минуте. Кабутов с правого края мягко навесил в штрафную ЦСКА, Александр Соболев принял мяч на грудь, развернулся и мощно пробил низом — Акинфеев не дотянулся.

На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «армейцев». Самарцы вывели на ворота гостей Кабутова, тот обыграл Акинфеева и сделал передачу в центр, а Васин ударил по ноге Соболева. Сам пострадавший и реализовал пенальти.

В следующем туре «Крылья» дома примут «Арсенал», а ЦСКА сыграет в Москве с «Оренбургом».