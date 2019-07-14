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    ЦСКА проиграл «Крылья Советов», Соболев оформил дубль

    «Крылья Советов» — ЦСКА: счет матча 2:0, обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» одержали домашнюю победу над московским ЦСКА (2:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет в матче на 51-й минуте. Кабутов с правого края мягко навесил в штрафную ЦСКА, Александр Соболев принял мяч на грудь, развернулся и мощно пробил низом — Акинфеев не дотянулся.

    На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «армейцев». Самарцы вывели на ворота гостей Кабутова, тот обыграл Акинфеева и сделал передачу в центр, а Васин ударил по ноге Соболева. Сам пострадавший и реализовал пенальти.

    В следующем туре «Крылья» дома примут «Арсенал», а ЦСКА сыграет в Москве с «Оренбургом».

    РПЛ. 1-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА — 2:0 (0:0)
    Голы: Соболев, 52 (1:0). Соболев, 58 — с пенальти (2:0)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 66), Бурлак, Карпов, Комбаров, Кабутов, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71), Зиньковский, Гынсарь, Соболев (Радонич, 84)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Магнуссон, Влашич, Обляков, Ахметов (Бийол, 61), Сигурдссон (Марадишвили, 88), Бистрович, ЧаловПредупреждения: Васин, 31. Комбаров, 38. Шарлия, 46. Чалов, 77
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