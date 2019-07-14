Корниленко подтвердил информацию о завершении карьеры

Экс-нападающий «Крыльев Советов»подтвердил, что завершил футбольную карьеру.

По словам белоруса, он вошел в тренерский штаб Миодрага Божовича.

«Могу заявить, что больше за "Крылья" я не сыграю. Теперь вхожу в тренерский штаб Миодрага Божовича.

На поле смогу появиться только в случае прощального матча... Буду принимать участие в предыгровых тренировках и упражнениях», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Корниленко провел восемь сезонов в «Крыльях Советов». Он также играл за «Зенит», «Томь», «Рубин», «Блэкпул», киевское и минское «Динамо» и некоторые другие белорусские клубы. 0