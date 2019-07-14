Кононов: Психологически очень важно было выиграть в первом матче

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу над(1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Матч бы сложный, как и предвиделось. Говорили с игроками, объясняли, что "Сочи" — это совсем другая команда по сравнению со спаррингом.

В первом тайме соперник действовал отлично — в плане начала атак и игры в пас. Нам было непросто.

Можно сказать, что за счет физической подготовки и стандартного положения мы завершили атаку, забили важный гол в конце.

На данный момент понимаем, что очень важно выиграть в первом матче. Психологически важно. Ребята были заряжены на победу.

Сегодня было непросто. Мы не знали, в какую тактическую схему будет играть соперник. Благодаря старательности и настойчивости добились своего.

Неудовлетворение игрой есть. Но в первую очередь смотришь на результат. Команда понимает. В первом тайме, да и во втором должны были играть иначе.

Мы много теряли мячи, выходя из обороны. Две-три атаки в первом тайме были неплохими, но мы их не завершили.

На данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше к тому, чтобы появилась игра», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0