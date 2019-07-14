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    Кононов: Психологически очень важно было выиграть в первом матче

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Матч бы сложный, как и предвиделось. Говорили с игроками, объясняли, что "Сочи" — это совсем другая команда по сравнению со спаррингом.

    В первом тайме соперник действовал отлично — в плане начала атак и игры в пас. Нам было непросто.

    Можно сказать, что за счет физической подготовки и стандартного положения мы завершили атаку, забили важный гол в конце.

    На данный момент понимаем, что очень важно выиграть в первом матче. Психологически важно. Ребята были заряжены на победу.

    Сегодня было непросто. Мы не знали, в какую тактическую схему будет играть соперник. Благодаря старательности и настойчивости добились своего.

    Неудовлетворение игрой есть. Но в первую очередь смотришь на результат. Команда понимает. В первом тайме, да и во втором должны были играть иначе.

    Мы много теряли мячи, выходя из обороны. Две-три атаки в первом тайме были неплохими, но мы их не завершили.

    На данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше к тому, чтобы появилась игра», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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