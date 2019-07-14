Комбаров: Выигрывать всегда приятно, особенно у ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов»рассказал о своих впечатлениях от победы над(2:0) в матче первого тура РПЛ.

«Испытываю приятные чувства. Выигрывать всегда приятно, особенно в первом туре и у ЦСКА. Отличная поддержка была.

По игре, я думаю, мы выполнили установку. Встречали их на своей половине поля, использовали контратаки, использовали свои моменты.

У ЦСКА всегда правый фланг более активный, мы разбирали это. Делали акцент на то, чтобы их правый фланг выключить.

Готовились к четырем защитникам у ЦСКА, они так играли на сборах. Помогло ли это нам? Возможно, они еще не привыкли к этой схеме.

Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что мы сыграли дисциплинированно, выполнили установку тренера», — приводит слова игрока Rusfootballinfo.

В матче следующего тура 20 июля самарцы в родных стенах примут тульский «Арсенал», а ЦСКА в тот же день на своем поле сыграет с «Оренбургом». 0