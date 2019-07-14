«Барселона» представила Гризманна

Антуан Гризманн
globallookpress.com
Форвард пожал руку президенту клуба Хосепу Бартомеу и попозировал с футболкой перед журналистами. Форвард будет выступать под 17 номером.
«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за 120 млн евро.
Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна 800 млн евро.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне.
🔥@AntoGriezmann 🔥— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2019
Nuestro nuevo número1⃣7⃣
🔵🔴#Griezmann17 pic.twitter.com/36bh35XFLq