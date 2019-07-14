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    «Барселона» представила Гризманна

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    «Барселона» провела презентацию новичка команды французского нападающего Антуана Гризманна.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Форвард пожал руку президенту клуба Хосепу Бартомеу и попозировал с футболкой перед журналистами. Форвард будет выступать под 17 номером.

    «Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за 120 млн евро.

    Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна 800 млн евро.

    28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне.

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