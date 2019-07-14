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    Федотов: Очень боевой матч с «Ростовом», как и ожидали

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился впечатлениями после матча с «Ростовом» (2:3) в первом туре РПЛ и нашел недостатки в действиях своей команды.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Очень боевой матч, как и ожидали. Понимали, что после двух поражений от нас в прошлом сезоне "Ростов" будет очень активен.

    Не получилось у нас целостной игры, не хватало развития атакующих действий, особенно в первом тайме. Надо было четче расставляться и доводить атаки до логичного завершения.

    Фланги у нас почти не работали, а соперник был готов к нашей игре. Мы мало разворачивали игру и быстро теряли контроль над мячом. Слишком легко пропустили мячи.

    В простой ситуации забыли Шомуродова -вместо того чтобы сыграть с ним один в один — побежали в ворота. Во втором голе тоже дали себя легко обыграть, вратаря тут обвинить сложно.

    Второй тайм начали лучше, забили, были еще подходы, но потом игра стала сумбурной, хотя мы до конца пытались спасти матч. Кулишев на последних минутах не попал по мячу — видимо от большого желания забить в родном городе.

    К самооотдаче претензий нет, но не хватало качества игры в связи с короткой скамейкой. Думаю скоро будем получать новых футболистов.

    Кулишев очень трудолюбивый способный футболист, полностью отдается на тренировках. У него есть перспектива стать игроком стартового состава», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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