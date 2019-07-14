Божович: «Крылья» заслужили победу, моментов у ЦСКА не было

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился впечатлениями после победы надв матче 1-го тура премьер-лиги (2:0).

«Слава богу, что мы смогли победить. ЦСКА лучше владел мячом, а моменты острее были у нас.

В первом тайме у нас были хорошие подходы, но мы не забили. Во второй половине "Крылья" хорошо оборонялись, смогли забить, бились до конца.

Мы одержали заслуженную победу. Явных моментов у ЦСКА в этом матче не было. Ребята молодцы.

Я раз за наших болельщиков, поздравляю их с победой. Надеюсь, что дальше мы продолжим в том же духе», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев». 0