Божович: «Крылья» заслужили победу, моментов у ЦСКА не было

Миодраг Божович
«Крылья Советов»
«Слава богу, что мы смогли победить. ЦСКА лучше владел мячом, а моменты острее были у нас.
В первом тайме у нас были хорошие подходы, но мы не забили. Во второй половине "Крылья" хорошо оборонялись, смогли забить, бились до конца.
Мы одержали заслуженную победу. Явных моментов у ЦСКА в этом матче не было. Ребята молодцы.
Я раз за наших болельщиков, поздравляю их с победой. Надеюсь, что дальше мы продолжим в том же духе», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев». 0