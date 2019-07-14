Анюков: Ничего не давали ЦСКА сделать и заслуженно победили

Защитник «Крыльев Советов»высказался о победе над(2:0) в матче первого тура чемпионата России.

«Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА. Будем продолжать.

ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды.

ЦСКА не смог воспользоваться ни одной нашей ошибкой. Конечно, это заслуга "Крыльев". Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.

Работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть», — приводит слова игрока Rusfootball.info. 0