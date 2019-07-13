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    Влашич: ЦСКА сильнее, чем год назад

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выразил мнение, что ЦСКА стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    «У ЦСКА состав практически тот же самый. Может, несколько новых игроков пришли, и столько же ушло. Нам нужно прибавлять шаг за шагом, от матча к матчу. Трансферное окно еще открыто, может нам удастся заполучить еще кого-то, кто сможет улучшить нашу игру», — сказал Влашич в интервью клубному каналу ЦСКА на YouTube.

    «Посмотрим, как будет складываться. Очень важно выиграть первые несколько матчей сезона. Это придаст нам уверенности. Мы сильнее, чем год назад, потому что стали на год старше и опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. А один год много значит для молодой команды», — добавил хавбек.

    Напомним, по итогам прошлого сезона ЦСКА занял в РПЛ четвертое место. 0

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