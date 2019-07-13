«Спартак» — «Сочи»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на третьей компенсированной минуте матча — отличился защитник «Спартака» Самюэль Жиго.

Фернандо навесил с углового, Жиго продавил Песегова и пробил головой — мяч от штанги влетел в сетку ворот.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» дома примет «Зенит».