«Спартак» — «Сочи»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
«Спартак»
Единственный мяч был забит на третьей компенсированной минуте матча — отличился защитник «Спартака» Самюэль Жиго.
Фернандо навесил с углового, Жиго продавил Песегова и пробил головой — мяч от штанги влетел в сетку ворот.
В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Сочи» дома примет «Зенит».
РПЛ. 1-й тур
«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 1:0 (0:0)
Гол: Жиго, 90+3«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Фернанду, Зобнин, Ананидзе (Игнатов, 65), Ломовицкий (Понсе, 61), Луиз Адриану (Мелкадзе, 78)«Сочи»: Заболотный, Калугин (Кудряшов, 76), Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Бурмистров (Обухов, 67), Цаллагов, Казаев, Песегов, Набиуллин, Полоз (Карапетян, 58)Предупреждения: Ломовицкий, 14. Цаллагов, 42. Рассказов, 56. Новосельцев, 68. Понсе, 72. Луиз Адриану, 76