«Ростов» одержал победу в матче с «Оренбургом»

сумел одержать первую победу в новом сезоне РПЛ. Командадома встречалась си выиграла со счетом 2:1.

На 11 минуте поединка Ионов навесом с правого фланга доставил снаряд прямо на голову Шомуродова. Тот воспользовался отличной передачей и поразил цель.

Под завесу второго тайма, а точнее на 42 минуте, ассистент первого голевого эпизода Ионов с левой ноги пробил в дальний угол ворот. Вратарь был бессилен. При этом удар наносился из-за пределов штрафной площади.

«Оренбург» сумел ответить только раз. Гости забили после навеса в штрафную с правого фланга. Комбинация чем-то напомнила первое взятие ворот на 11 минуте встречи. Автором забитого мяча стал Деспотович. Ассистировал ему Малых.

20 июля «Ростов» примет «Спартак», а «Оренбург» поедет в гости к ЦСКА.