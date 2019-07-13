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    «Ростов» одержал победу в матче с «Оренбургом»

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    «Ростов» сумел одержать первую победу в новом сезоне РПЛ. Команда Валерия Карпина дома встречалась с «Оренбургом» и выиграла со счетом 2:1.

    Футболисты «Ростова»
    Футболисты «Ростова»

    На 11 минуте поединка Ионов навесом с правого фланга доставил снаряд прямо на голову Шомуродова. Тот воспользовался отличной передачей и поразил цель.

    Под завесу второго тайма, а точнее на 42 минуте, ассистент первого голевого эпизода Ионов с левой ноги пробил в дальний угол ворот. Вратарь был бессилен. При этом удар наносился из-за пределов штрафной площади.

    «Оренбург» сумел ответить только раз. Гости забили после навеса в штрафную с правого фланга. Комбинация чем-то напомнила первое взятие ворот на 11 минуте встречи. Автором забитого мяча стал Деспотович. Ассистировал ему Малых.

    20 июля «Ростов» примет «Спартак», а «Оренбург» поедет в гости к ЦСКА.

    РПЛ. 1 тур
    «Ростов» — «Оренбург» 2:1 (2:0)
    Голы: Шомуродов, 11; Ионов, 42 — Деспотович, 49«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Ерёменко, Попов, Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон, 83), Норманн, Байрамян (Зуев, 67), Чернов, Козлов (Логашов, 75), Чистяков«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Мишкич, Деспотович, Алвеш (Кулишев, 61), Малых, Терехов, Афонин, Шахов, Козлов, Маляров (Аюпов, 73)Предупреждения: Байрамян, 26; Норманн, 54 — Маляров, 43; Сиваков, 52; Афонин, 81
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