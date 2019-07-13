«Ростов» одержал победу в матче с «Оренбургом»

Футболисты «Ростова»
«Ростов»
На 11 минуте поединка Ионов навесом с правого фланга доставил снаряд прямо на голову Шомуродова. Тот воспользовался отличной передачей и поразил цель.
Под завесу второго тайма, а точнее на 42 минуте, ассистент первого голевого эпизода Ионов с левой ноги пробил в дальний угол ворот. Вратарь был бессилен. При этом удар наносился из-за пределов штрафной площади.
«Оренбург» сумел ответить только раз. Гости забили после навеса в штрафную с правого фланга. Комбинация чем-то напомнила первое взятие ворот на 11 минуте встречи. Автором забитого мяча стал Деспотович. Ассистировал ему Малых.
20 июля «Ростов» примет «Спартак», а «Оренбург» поедет в гости к ЦСКА.
РПЛ. 1 тур
«Ростов» — «Оренбург» 2:1 (2:0)
Голы: Шомуродов, 11; Ионов, 42 — Деспотович, 49«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Ерёменко, Попов, Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон, 83), Норманн, Байрамян (Зуев, 67), Чернов, Козлов (Логашов, 75), Чистяков«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Мишкич, Деспотович, Алвеш (Кулишев, 61), Малых, Терехов, Афонин, Шахов, Козлов, Маляров (Аюпов, 73)Предупреждения: Байрамян, 26; Норманн, 54 — Маляров, 43; Сиваков, 52; Афонин, 81