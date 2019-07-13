Защитник «Ливерпуля» перенес операцию на руке

Защитникперенес операцию на руке.

Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», хирургическое вмешательство потребовалось после того, как футболист занес в руку инфекцию.

«Защитник отправился на предсезонные тренировки в субботу, но временно не будет участвовать в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией. Робертсон отправится в США на предсезонный тур команды на следующей неделе», — говорится на официальном сайте «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Робертсон провел за «Ливерпуль» 48 матчей, в которых он отдал 13 результативных передач. 0