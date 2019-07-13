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    Защитник «Ливерпуля» перенес операцию на руке

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    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон перенес операцию на руке.

    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон

    Как сообщает официальный сайт «Ливерпуля», хирургическое вмешательство потребовалось после того, как футболист занес в руку инфекцию.

    «Защитник отправился на предсезонные тренировки в субботу, но временно не будет участвовать в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией. Робертсон отправится в США на предсезонный тур команды на следующей неделе», — говорится на официальном сайте «Ливерпуля».

    В прошлом сезоне Робертсон провел за «Ливерпуль» 48 матчей, в которых он отдал 13 результативных передач. 0

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