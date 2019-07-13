ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янис ХаджиНаследник «Карпатского Марадоны»
  • 08:00
    • Российские волейболисты разгромно уступили сборной США в Лиге наций
  • 21:59
    • «Арсенал» и «Динамо» не выявили сильнейшего в дебютном матче нового сезона РПЛ
  • 21:49
    • Федерер победил Надаля в полуфинале Уимблдона
  • 22:53
    • «Интер» купил у «Кальяри» полузащитника
  • 22:29
    • «Зенит» отдал полузащитника в аренду «Парме»
    Все новости спорта

    «Сочи» может подписать еще одного игрока «Зенита»

    Трансферы Футбол России Зенит Сочи
    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в «Сочи», утверждает «Спорт день за днем».

    Кристиан Нобоа
    Кристиан Нобоа

    Как сообщает источник, стороны уже достигли договоренности о переходе. Детали сделки на данный момент неизвестны.

    Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах чемпионата России.

    Напомним, что ранее в летнее трансферное окно игроками новичка РПЛ стали Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз, ранее принадлежавшие «Зениту».

    Первый матч «Сочи» в Премьер-лиге состоится в Москве против «Спартака» 13 июля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неожиданный сценарий для Мбаппе. Француз может изменить футбол
  • Вчера в 13:34
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Сочи»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Халеп останется удобной соперницей для Серены
  • Серена Уильямс — Симона Халеп. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • С чего «Уфа» начнет новый сезон РПЛ?
  • «Урал» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Испортит ли «Спартак» дебют сочинцев в РПЛ?
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Неожиданный сценарий для Мбаппе. Француз может изменить футболКилиан Мбаппе является одной из главных звезд мирового футбола всего в 20 лет, а теоретически он может сильно повлиять на условия переходов игроков Вчера в 13:340
  • 08:46
    • Россияне завоевали серебряные медали в прыжках в воду с вышки на ЧМ
  • 08:16
    • «Сочи» может подписать еще одного игрока «Зенита»
  • 08:31
    • «Севилья» приобрела экс-хавбека «Манчестер Сити»
    Уход Икарди рискует навредить «Интеру» Футбол «Интер» рискует поплатиться за свою новую политикуЧем завершится межсезонье для клуба? Вчера в 05:280
  • Экспресс дня

  • Как «Динамо» и «Арсенал» откроют новый сезон РПЛ?
  • 4.71
    •
  • 23:54
    • «Сан-Хосе» заключил новый контракт с российским нападающим
  • 23:34
    • Черевченко считает закономерным счет матча с «Динамо»
  • 23:20
    • «Борнмут» продлил контракт с игроком сборной Англии
    Федор Смолов Футбол Ждем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛДелимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2019/20 11/07/2019 в 20:290
  • 18:20
    • Джокович в шестой раз вышел в финал Уимблдона
  • 16:33
    • Официально: Гризманн — игрок «Барселоны»
  • 16:00
    • Черышев подписал контракт с «Валенсией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие