«Сочи» может подписать еще одного игрока «Зенита»

Полузащитникможет продолжить карьеру в утверждает «Спорт день за днем».

Как сообщает источник, стороны уже достигли договоренности о переходе. Детали сделки на данный момент неизвестны.

Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах чемпионата России.

Напомним, что ранее в летнее трансферное окно игроками новичка РПЛ стали Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз, ранее принадлежавшие «Зениту».

Первый матч «Сочи» в Премьер-лиге состоится в Москве против «Спартака» 13 июля. 0