«Барселона» готовит новое предложение по Неймару

По информации источника, за бразильца каталонский клуб будет готов заплатить 130 миллионов евро. Также «сине-гранатовые» планируют предложить еще некоторых игроков в эту сделку. «Барса» готова расстаться с Филиппе Коутиньо, Усманом Дембеле, Нельсоном Семеду и Самуэлем Умтити.
У парижан будет возможность выбрать троих футболистов из этого списка на свое усмотрение и получить денежную компенсацию.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего бразилец перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона. Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Неймар провел за парижан 28 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач. 0