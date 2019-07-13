«Барселона» готовит новое предложение по Неймару

продолжает предпринимать попытки подписать нападающегои готовит предложение для французского клуба, сообщает AS со ссылкой на Bild.

По информации источника, за бразильца каталонский клуб будет готов заплатить 130 миллионов евро. Также «сине-гранатовые» планируют предложить еще некоторых игроков в эту сделку. «Барса» готова расстаться с Филиппе Коутиньо, Усманом Дембеле, Нельсоном Семеду и Самуэлем Умтити.

У парижан будет возможность выбрать троих футболистов из этого списка на свое усмотрение и получить денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего бразилец перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона. Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Неймар провел за парижан 28 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач. 0