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    Влашич: Мной интересовались участники Лиги чемпионов

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что этим летом к нему проявляли интерес участники Лиги чемпионов.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    Хавбек провел прошлый сезон в ЦСКА на правах аренды, в летнее окно армейцы выкупили его контракт у «Эвертона».

    «Не хочу называть названия клубов. Скажу лишь, что это участники Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов — особенный турнир. Даже больше — по-моему, это вообще лучшее, что может случиться с футболистом. Но я подумал, что смогу еще раз сыграть в ЛЧ вместе с ЦСКА.

    Но не в этом сезоне. К сожалению, это так. Что ж, будем бороться за Лигу Европы. Для нас это тоже интересно. Новый опыт, новая география», — приводит слова игрока Влашича «Спорт-Экспресс». 0

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