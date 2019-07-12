Влашич: Мной интересовались участники Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКАрассказал, что этим летом к нему проявляли интерес участники Лиги чемпионов.

Хавбек провел прошлый сезон в ЦСКА на правах аренды, в летнее окно армейцы выкупили его контракт у «Эвертона».

«Не хочу называть названия клубов. Скажу лишь, что это участники Лиги чемпионов.

Лига чемпионов — особенный турнир. Даже больше — по-моему, это вообще лучшее, что может случиться с футболистом. Но я подумал, что смогу еще раз сыграть в ЛЧ вместе с ЦСКА.

Но не в этом сезоне. К сожалению, это так. Что ж, будем бороться за Лигу Европы. Для нас это тоже интересно. Новый опыт, новая география», — приводит слова игрока Влашича «Спорт-Экспресс». 0