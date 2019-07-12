«Оренбург» усилился самым титулованным легионером брестского «Динамо»

Брестское «Динамо» на своем официальном сайте объявило , что достигло договоренности с «Оренбургом» по переходу в состав российской команды нападающего

Ганский футболист переехал в Брест летом 2016 года и за это время провел 96 официальных матчей, в которых забил 32 гола и сделал 12 результативных передач.

В составе «Динамо» Фами выиграл два Кубка и два Суперкубка Белоруссии, что делает его самым титулованным легионером в истории клуба.

«На данный момент клубы согласовали все детали трансфера Джоэла Фами. Футболисты, тренерский штаб, руководство и сотрудники ФК "Динамо-Брест" благодарят Джоэла за личный вклад в достижения клуба и желают успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении. 0