«Атлетико» намерен подать в суд на «Барселону» из-за трансфера Гризманна

выступил с официальным обращением, в котором заявил, что считает неправомерным трансфер нападающего

«Адвокат Антуана Гризманна явился в штаб-квартиру Профессиональной футбольной лиги, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть контракт, который связывает игрока с "Атлетико" Мадрид, передав от лица футбольного клуба "Барселона" за футболиста сумму 120 миллионов евро.

"Атлетико" Мадрид считает, что депонированная сумма слишком мала, чтобы справиться с пунктом контакта о прекращении сотрудничества, так как очевидно, что контракт игрока и футбольного клуба "Барселона" был заключен до того, как вышеупомянутое положение было сокращено с 200 до 120 миллионов евро. Это было также до даты, когда было внесено изменение в Положение о заявлении, которое игрок сделал 14 мая, объявив о своем уходе из клуба.

"Атлетико" считает, что расторжение контракта произошло до окончания прошлого сезона по фактам, действиям и демонстрациям, совершенным игроком, и поэтому уже начал процедуры, которые он счел своевременными для защиты своих прав и законных интересов», — говорится в сообщении «матрасников» на официальном сайте.

Напомним, что накануне «Барселона» официально объявила о переходе Гризманна. 0