Олег Кононов рассказал о лучших качествах Эсекиэля Понсе

Главный тренер московскогоподелился с журналистами своим мнением о новичке. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба.

Кононов отметил, что этот футболист полностью подходит «Спартаку». Он должен значительно усилить атаку команды. Все благодаря его работоспособности.

Менеджер «красно-белых» считает, что Понсе обладает отличной скоростью и выносливостью, чтобы оказывать постоянное давление на защитников команды соперника, а также в течение всего матча нагнетать ситуацию у чужих ворот.

Напомним, что этот креативный, по мнению Кононова, футболиста, оказался в «Спартаке» летом текущего года. Аргентинец перешел из «Ромы» за 9 млн евро. 0