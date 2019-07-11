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    Олег Кононов рассказал о лучших качествах Эсекиэля Понсе

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    Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился с журналистами своим мнением о новичке Эсекиэле Понсе. Его слова приводятся в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба.

    Эсекиэль Понсе
    Эсекиэль Понсе

    Кононов отметил, что этот футболист полностью подходит «Спартаку». Он должен значительно усилить атаку команды. Все благодаря его работоспособности.

    Менеджер «красно-белых» считает, что Понсе обладает отличной скоростью и выносливостью, чтобы оказывать постоянное давление на защитников команды соперника, а также в течение всего матча нагнетать ситуацию у чужих ворот.

    Напомним, что этот креативный, по мнению Кононова, футболиста, оказался в «Спартаке» летом текущего года. Аргентинец перешел из «Ромы» за 9 млн евро. 0

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