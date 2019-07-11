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    Кононов не исключил появления новичков в «Спартаке»

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не исключил, что этим летом клуб ещё может подписать новых игроков.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Думаю, что появление новичков в команде до конца заявочного периода возможно.

    Но нам нужно очень точечно подойти к тем позициям, которые требуют усиления, и очень точечно подойти с кандидатурами, которые на самом деле будут сильнее тех наших игроков, которые на данный момент играют.

    Если они будут на том же уровне, то я не вижу смысла их приглашать.

    Поэтому, конечно, наш селекционный отдел работает и есть кандидаты, но я бы не хотел на эту тему сейчас говорить, потому что в первую очередь меня интересуют, конечно же, те игроки, которые сейчас есть, с кем я работаю.

    Я в каждого из них верю, верю, что они будут показывать свой уровень и прогрессировать», — сказал Кононов в видеоинтервью пресс-службе «Спартака». 0

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