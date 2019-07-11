Луческу: Для «Спартака» трансфер Хаджи станет отличной инвестицией

Бывший главный тренер «Зенита»оценил возможный переход полузащитника «Вииторула»

«Думаю, у Яниса хватает предложений из Европы. Я читал в СМИ об интересе к нему со стороны "Барселоны".

Но если он решит поехать в Россию, это может здорово помочь ему в дальнейшем. Ведь российская лига отлично закаляет характер.

Тот, кто поиграл здесь, потом может без труда играть где угодно в Европе. Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи или его знаменитому отцу, я сказал бы: "Выбирай Россию".

Ну, а если он все же окажется в "Спартаке", надеюсь, мои бывшие футболисты Луис Адриано и Фернандо помогут ему скорее освоиться в команде и стране.

Для "Спартака" Хаджи может стать не только отличным усилением прямо сейчас, ведь команде необходим футболист с отличным последним пасом, но и крайне ценной инвестицией в будущее.

Через пару-тройку лет клуб легко продаст его гораздо дороже, чем купил», — рассказал Луческу Sport24.ru.

В составе «Вииторула» Хаджи стал автором 24 голов и 14 результативных передач в 92 играх. Также футболист провел пять встреч за сборную Румынии. 0