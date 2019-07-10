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    Кияев: Задача «Оренбурга» — подобраться к зоне еврокубков

    Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев обозначил главные цели российского клуба на следующий сезон.

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    В минувшем сезоне «Оренбург» занял 7-е место в таблице РПЛ, а также вышел в полуфинал Кубка России.

    «Задача у нас такая же, как была в прошлом году — как можно ближе подойти к командам, которые участвуют в еврокубках.

    У нас обновился состав, но тем не менее задача не отменяется. В команду пришли молодые, перспективные игроки, которые в состоянии укрепить игру, показать результат, поэтому задачи стоят серьезные», — сказал функционер клубной пресс-службе.

    13 июля команда Владимира Федотова сыграет в гостях с «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ. 0

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