Кияев: Задача «Оренбурга» — подобраться к зоне еврокубков

Президент «Оренбурга»обозначил главные цели российского клуба на следующий сезон.

В минувшем сезоне «Оренбург» занял 7-е место в таблице РПЛ, а также вышел в полуфинал Кубка России.

«Задача у нас такая же, как была в прошлом году — как можно ближе подойти к командам, которые участвуют в еврокубках.

У нас обновился состав, но тем не менее задача не отменяется. В команду пришли молодые, перспективные игроки, которые в состоянии укрепить игру, показать результат, поэтому задачи стоят серьезные», — сказал функционер клубной пресс-службе.

13 июля команда Владимира Федотова сыграет в гостях с «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ. 0