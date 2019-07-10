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    Кикнадзе: Кварацхелией пожертвовали агенты

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    18-летний хавбек перешел в «Рубин» 6 июля, хотя вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Локо».

    «Эта ситуация — большая беда. Считаю, что парнем пожертвовали агенты.

    За месяц до истечения контракта у нас была договоренность с его агентами, что он остается у нас на тех же условиях. Палыч относился к нему как к большой будущей звезде.

    Но на нем просто заработали денег. Наверное, мне надо было быть более жесткими на предварительных договоренностях, требовать немедленно подписать соглашение.

    Но не получилось. Я об этом жалею», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс». 0

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