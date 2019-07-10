Кикнадзе: Кварацхелией пожертвовали агенты

Генеральный директор «Локомотива»рассказал о ситуации с грузинским полузащитником

18-летний хавбек перешел в «Рубин» 6 июля, хотя вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Локо».

«Эта ситуация — большая беда. Считаю, что парнем пожертвовали агенты.

За месяц до истечения контракта у нас была договоренность с его агентами, что он остается у нас на тех же условиях. Палыч относился к нему как к большой будущей звезде.

Но на нем просто заработали денег. Наверное, мне надо было быть более жесткими на предварительных договоренностях, требовать немедленно подписать соглашение.

Но не получилось. Я об этом жалею», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс». 0