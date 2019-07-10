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    Анчелотти хочет видеть Хамеса Родригеса в «Наполи»

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    Наставник «Наполи» Карло Анчелотти выразил надежду на то, то Хамес Родригес все-таки окажется в составе его клуба. Слова итальянца приводит издание Football Italia.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    По словам менеджера «неаполитанцев», он очень надеется на переход Хамеса. Также Анчелотти отметил, что этот футболист очень универсален и его можно использовать на любой позиции в центре поля.

    В «Реале» и «Баварии» менеджер уже имел дело с Родригесом. При нем колумбиец играл на разных позициях, поэтому Анчелотти не понаслышке знает об игровых качествах хавбека.

    Сейчас Родригес снова в составе «сливочных», куда он вернулся после 2-годичной аренды в «Баварии». В Бундеслиге он провел 20 матчей, забив 7 голов и отдав 4 голевые передачи. С «галактикос» его контракт рассчитан до 2021 года. 0

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