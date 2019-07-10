Анчелотти хочет видеть Хамеса Родригеса в «Наполи»

Наставниквыразил надежду на то, товсе-таки окажется в составе его клуба. Слова итальянца приводит издание Football Italia.

По словам менеджера «неаполитанцев», он очень надеется на переход Хамеса. Также Анчелотти отметил, что этот футболист очень универсален и его можно использовать на любой позиции в центре поля.

В «Реале» и «Баварии» менеджер уже имел дело с Родригесом. При нем колумбиец играл на разных позициях, поэтому Анчелотти не понаслышке знает об игровых качествах хавбека.

Сейчас Родригес снова в составе «сливочных», куда он вернулся после 2-годичной аренды в «Баварии». В Бундеслиге он провел 20 матчей, забив 7 голов и отдав 4 голевые передачи. С «галактикос» его контракт рассчитан до 2021 года. 0