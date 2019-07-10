Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с Гризманном

«Барселона» пытается осуществить трансфер форварда «Атлетико», сообщает AS.

По информации издания, «сине-гранатовые» 10 июля планировали заплатить требуемые 120 миллионов евро, чтобы до конца недели представить игрока на «Камп Ноу».

Впрочем, у каталонского клуба возникли проблемы с осуществлением платежа, поскольку не нашлось банков, согласившихся выступить гарантом операции.

Руководство «Барсы» пыталось согласовать рассрочку платежа, но «Атлетико» такой вариант не устроил.

Финансовые проблемы привели к тому, что сотрудникам клуба июньскую зарплату выплатили с задержкой в три дня. 0