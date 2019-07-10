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    Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с Гризманном

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    «Барселона» пытается осуществить трансфер форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает AS.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    По информации издания, «сине-гранатовые» 10 июля планировали заплатить требуемые 120 миллионов евро, чтобы до конца недели представить игрока на «Камп Ноу».

    Впрочем, у каталонского клуба возникли проблемы с осуществлением платежа, поскольку не нашлось банков, согласившихся выступить гарантом операции.

    Руководство «Барсы» пыталось согласовать рассрочку платежа, но «Атлетико» такой вариант не устроил.

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