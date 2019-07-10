Паспорт болельщика РПЛ будет внедрен не ранее 2020 года

По словам Сергея Прядкина, главы РПЛ, так называемый паспорт болельщика или Fan ID не появится в России еще как минимум год. Как сообщает Sports.ru , документ собираются ввести не ранее, чем в 2020 году.

Президент Премьер-лиги отметил, что вопрос о введении такого паспорта пока еще не является основным на заседания РФС и совета клубов РПЛ. Однако известно, что разработкой этого проекта специалисты активно занимаются.

Прядкин также сказал, что состав рабочей группы, в который входит директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, был сформирован на базе Министерства спорта Российской Федерации. Таким образом, уже в следующем сезоне Fan ID может появиться в руках российских болельщиков. 0