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    Паспорт болельщика РПЛ будет внедрен не ранее 2020 года

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    По словам Сергея Прядкина, главы РПЛ, так называемый паспорт болельщика или Fan ID не появится в России еще как минимум год. Как сообщает Sports.ru, документ собираются ввести не ранее, чем в 2020 году.

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    Президент Премьер-лиги отметил, что вопрос о введении такого паспорта пока еще не является основным на заседания РФС и совета клубов РПЛ. Однако известно, что разработкой этого проекта специалисты активно занимаются.

    Прядкин также сказал, что состав рабочей группы, в который входит директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, был сформирован на базе Министерства спорта Российской Федерации. Таким образом, уже в следующем сезоне Fan ID может появиться в руках российских болельщиков. 0

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