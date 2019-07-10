Джикия: В ближайшие дни сформируем костяк «Спартака»

Защитникподелился эмоциями после получения капитанской повязки в московском

Ранее «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, который был капитаном красно-белых с 2016 года.

«Это неожиданно. Но вместе с тем очень приятно. Перед тренировкой Олег Кононов собрал всю команду и объявил, что я буду новым капитаном, а вице-капитаном станет Роман Зобнин.

Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор.

Что было раньше, мы вспоминать не будем. Нужно всегда говорить за себя, а не смотреть на кого-то еще.

Назначение капитана произошло только сегодня, поэтому на выстраивание отношений и взаимодействий — как в коллективе, так и с болельщиками — уйдет какое-то время.

Думаю, что и болельщики, и игроки понимают: мы делаем одно общее дело. Никаких проблем возникнуть не должно.

В ближайшие дни обязательно соберемся, сформируем костяк команды, скажем пару слов молодым.

Мы вместе с Ромой справимся. Понятно, что теперь нужно будет следить за тем, что и когда говорить. Но капитанская повязка не изменит меня как человека.

Я такой, какой есть. Думаю, что я правильно веду себя в коллективе и в разговорах с болельщиками. И останусь таким же», — цитирует защитника Sport24.ru.

Джикия стал футболистом красно-белых в январе 2017 года. За два с половиной сезона на его счету 68 матчей, три гола и четыре результативные передачи. 0