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    РФС хочет, чтобы победитель Кубка России играл в Лиге чемпионов

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    Президент РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин рассказал о возможных способах поднять престиж Кубка России.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться. Возможно, это будет солидная денежная компенсация», — сказал Прядкин.

    «Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы», — добавил глава РПЛ, передает Sport24.ru.

    Напомним, на данный момент победитель Кубка России получает путевку в Лигу Европы.

    По итогам прошлого сезона обладателем Кубка стал «Локомотив». 0

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