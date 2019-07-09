РФС хочет, чтобы победитель Кубка России играл в Лиге чемпионов

Президент РПЛ и вице-президент РФСрассказал о возможных способах поднять престиж Кубка России.

«В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться. Возможно, это будет солидная денежная компенсация», — сказал Прядкин.

«Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы», — добавил глава РПЛ, передает Sport24.ru.

Напомним, на данный момент победитель Кубка России получает путевку в Лигу Европы.

По итогам прошлого сезона обладателем Кубка стал «Локомотив». 0