«Рубин» усилился защитником «Ростова»

Защитник «Ростова»продолжит карьеру в казанском, сообщает клубная пресс-служба

Клубы достигли договоренности об аренде игрока до конца сезона 2019/20. Футболист будет выступать в «Рубине» под номером 3.

22-летний Плиев родился 26 октября 1996 года во Владикавказе. Выступал за команды «Алания», «Волгарь», «Балтика».

В феврале 2018 года он стал игроком «Ростова». В первой части сезона 2018/19 сыграл 21 матч в ФНЛ и 2 в Кубке России в составе «Балтики», где выступал на правах аренды.

В весенней части сезона вернулся в «Ростов», за который сыграл 4 матча в премьер-лиге и один в Кубке России 0