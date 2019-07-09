«Оренбург» начнет сезон на стадионе в Самаре

проведет первые домашние матчи сезона на стадионев Самаре.

Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

«У "Оренбурга" нет стадиона первой категории. Будет играть в Самаре. Есть идея понизить категории. Есть небольшие недостатки стадиона, но другие клубы довольны. Все соответствует, кроме вместимости. Возможно, снизим до восьми тысяч зрителей требования», — сказал Прядкин, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы и стадион "Оренбурга" запускали через решение исполкома. Есть несоответствие техническим нормам микст-зоны и освещению трибун. У меня есть гарантийное письмо от руководителя клуба, что это будет устранено. Как только это будет сделано, вынесем вопрос на бюро исполкома. Первые два тура "Оренбург" играет на выезде», — добавил Прядкин. 0