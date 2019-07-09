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    «Оренбург» начнет сезон на стадионе в Самаре

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    «Оренбург» проведет первые домашние матчи сезона на стадионе «Крыльев Советов» в Самаре.

    «Самара Арена»
    «Самара Арена»

    Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

    «У "Оренбурга" нет стадиона первой категории. Будет играть в Самаре. Есть идея понизить категории. Есть небольшие недостатки стадиона, но другие клубы довольны. Все соответствует, кроме вместимости. Возможно, снизим до восьми тысяч зрителей требования», — сказал Прядкин, передает «Спорт-Экспресс».

    «Мы и стадион "Оренбурга" запускали через решение исполкома. Есть несоответствие техническим нормам микст-зоны и освещению трибун. У меня есть гарантийное письмо от руководителя клуба, что это будет устранено. Как только это будет сделано, вынесем вопрос на бюро исполкома. Первые два тура "Оренбург" играет на выезде», — добавил Прядкин. 0

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