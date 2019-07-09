«Краснодар» представил новую форму

Краснодарцы сохранили привычные цвета
globallookpress.com
Домашний комплект выполнен в традиционных черно-зеленых цветах и содержит геометрический орнамент. Выездной комплект белого цвета со светло-серыми вертикальными волнами.
⚡ Вы ждали этого события, как освежающего дождя знойным летом! 😱🤞🤯
Совместно с компанией PUMA мы представляем форму на сезон 19/20 🔥
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Первый матч нового сезона «Краснодар» проведет 14 июля. Соперником кубанцев станет «Ахмат» на выезде.