Кикнадзе: Нынешний трансферный бюджет «Локо» — семь миллионов евро

Генеральный директор «Локомотива»рассказал о ходе трансферной кампании и пожаловался на утечки информации из клуба.

«Для меня это третий большой проект. Такой утечки у меня никогда не было. Это мешает работе. 90 процентов информации в трансферное окно — фейковое.

У нас маленький бюджет, чтобы пополнить команду. Мы определили бюджет окна — семь миллионов евро. Больше этого потратить не можем.

Мы купили Живоглядова за полтора миллиона. Мурило — два с половиной. Осталась три миллиона. Не исключаю, что до конца недели они будут пристроены.

Не реагируйте на то, что в соцсетях пишут о наших трансферах. Меня нет нигде. И я не вижу, как делиться информацией без ущерба для клуба. От меня это не уходит», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс». 0