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    Вице-президент «Монако»: В прошлом сезоне Головин стал нашим спасителем

    Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Вице-президент «Монако» Олег Петров рассказал об игре полузащитника Александра Головина за клуб.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Напомним, «Монако» приобрел Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

    «Общаюсь с Головиным, как только появляется возможность: когда бываю на тренировках, когда отправляемся вместе на игры. А я езжу на каждый матч.

    Говорили о том, как ему здесь живется. Обсуждали, как Александру, условно говоря, сделать рывок в конце сезона, который получился наисложнейшим, как добиться результата.

    Впечатления самые положительные. Саша — серьезный игрок, сильно переживает, много работает, выкладывается, старается.

    И, насколько знаю, здесь в Монако ведет безупречный образ жизни. Что тоже немаловажно. Жить здесь непросто. Много соблазнов. Но он молодец.

    Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев внимательно следил за адаптацией Головина, интересовался. Я тоже постоянно за ним наблюдаю.

    Мы признательны ему за ту роль, что он сыграл в матче с "Амьеном" (2:0) в предпоследнем туре. Практически Головин стал спасителем. Очень нервная встреча.

    Когда забили первый гол, мы все выдохнули с облегчением. Но был нужен второй, жизненно необходим. И когда Саша отличился, наступила всеобщая эйфория. Этот мяч выручил всех.

    Саша очень старался, переживал — как же сделать так, чтобы психологическая обстановка была правильной. Команда же очень хорошая, не семнадцатого места. С этим согласны все.

    Непонятно, почему получались такие результаты», — приводит слова Петрова «Спорт-Экспресс».

    В минувшем сезоне россиянин провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. 0

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