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    ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

    Рубин ЦСКА Футбол России Товарищеские матчи
    ЦСКА и «Рубин» встретились в контрольном матче. Поединок завершился крупной победой «армейцев» со счетом 4:0.

    ЦСКА — «Рубин»
    ЦСКА — «Рубин»

    Хет-триком в составе победителем отметился полузащитник Арнор Сигурдссон, еще один гол на свой счет записал нападающий Федор Чалов, который реализовал пенальти.

    Товарищеский матч
    ЦСКА — «Рубин» — 4:0 (1:0)
    Голы: Сигурдссон, 15 (1:0). Сигурдссон, 80 (2:0). Сигурдссон, 81 (3:0). Чалов, 87 — с пенальти (4:0)ЦСКА Помазун, Мариу Фернандес, Шарлия, Васин, Магнуссон (Набабкин, 88), Влашич (Нисимура, 69), Обляков, Ахметов (Марадишвили, 72), Сигурдссон, Чалов, Бийол (Бистрович, 57)«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 62), Давиташвили (Могилевец, 65), Коновалов, Подберезкин, Башкиров (Сагитов, 46), Кварацхелия (Закиров, 57), Марков (Микелтадзе, 72)Предупреждения: Сигурдссон, 36. Давиташвили, 54
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