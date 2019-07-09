ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

ЦСКА — «Рубин»
ЦСКА
Хет-триком в составе победителем отметился полузащитник Арнор Сигурдссон, еще один гол на свой счет записал нападающий Федор Чалов, который реализовал пенальти.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Рубин» — 4:0 (1:0)
Голы: Сигурдссон, 15 (1:0). Сигурдссон, 80 (2:0). Сигурдссон, 81 (3:0). Чалов, 87 — с пенальти (4:0)ЦСКА Помазун, Мариу Фернандес, Шарлия, Васин, Магнуссон (Набабкин, 88), Влашич (Нисимура, 69), Обляков, Ахметов (Марадишвили, 72), Сигурдссон, Чалов, Бийол (Бистрович, 57)«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 62), Давиташвили (Могилевец, 65), Коновалов, Подберезкин, Башкиров (Сагитов, 46), Кварацхелия (Закиров, 57), Марков (Микелтадзе, 72)Предупреждения: Сигурдссон, 36. Давиташвили, 54