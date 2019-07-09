Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

Полузащитниксогласовал новые условия договора с

Контракт между 22-летним футболистом и железнодорожниками рассчитан на четыре года.

«Я очень счастлив и рад, что остаюсь еще на четыре года. Это был волнительный день, я очень переживал. Но вышел, потренировался, и все прошло.

Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду и лично меня. Оставайтесь с нами! Мы еще пошумим в Лиге чемпионов!» — рассказал Баринов клубной пресс-службе.

«Считаю, что продление контракта — это не только важный этап в биографии нашего воспитанника, но и важный шаг для клуба, — отметил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. — Баринов — основополагающий футболист в нынешнем составе.

Мы очень рады, что в команде играет много молодых воспитанников. В последнее время Дмитрий стал серьезным усилением "Локомотива". Я рад, что мы продлили наши отношения. Большой шаг вперед сделан. Надеюсь, это положительно скажется на развитии клуба и самого футболиста. Поздравляю!» 0